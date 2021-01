Mossoroenses terão 25% de desconto no IPTU para pagamentos à vista

Com o objetivo de incentivar o recolhimento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de 2021, a Prefeitura de Mossoró está oferecendo desconto de até 25% para os contribuintes que efetuarem o pagamento total até o dia 26 de fevereiro de 2021.

O decreto nº 5.941/2021, publicado no dia 02 de janeiro no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), que estimula o recolhimento do IPTU no município, fixa também o desconto de 5% para os contribuintes que optarem pelo parcelamento do IPTU 2021 em oito vezes, com vencimento até 29 de setembro do corrente ano.

Os boletos chegarão até aos endereços dos contribuintes até o dia 10 de fevereiro de 2021. Mas, a guia de recolhimento já está disponível através do site www.prefeiturademossoro.com.br.

De acordo com o secretário da Fazenda, Ivo Franklin, a expectativa é de recolhimento de R$ 25 milhões de reais neste ano de 2021. No ano passado, o montante chegou a quase R$ 23 milhões. A expectativa do aumento se dá devido o desconto concedido pela Prefeitura de Mossoró, além de ampla divulgação do decreto.

Franklin lembra da importância social do recolhimento do IPTU. “É um benefício social. Todo o valor arrecadado será utilizado em prol da população através da aplicação nos serviços de saúde e educação, por exemplo”, disse o titular da pasta.