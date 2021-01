Senador Jean inicia giro virtual pelo Estado do Rio Grande do Norte

Primeira reunião virtual será nesta quinta-feira, dia 7, com os gestores do município de Felipe Guerra. O senador Jean explicou que a ideia é ouvir das demandas dos prefeitos dos municípios; "Nosso mandato é construído assim, com diálogo e procurando propor o melhor para o povo potiguar”, declarou Jean Paul."

Senador Jean Paul Prates vai rodar por diferentes cidades do Rio Grande do Norte neste mês de janeiro, e até o meio de fevereiro, para conversar com os prefeitos e com a população sobre as demandas de cada município.

O Giro pelo RN começa nesta quinta-feira (7) pelo município de Felipe Guerra e, neste ano, ocorrerá de maneira virtual, para aglomerar e contribuir com a proliferação do novo coronavirus.

Em 2020, o parlamentar percorreu o estado presencialmente no início do ano, sob a mesma proposta de debater as questões colocadas pelos representantes municipais e também os moradores de cada cidade.

Contudo, em 2021, por causa da pandemia da Covid-19, Jean decidiu que esse contato ocorrerá pela internet.



O senador vai realizar lives no Facebook junto com os prefeitos e prefeitas de cada cidade. Além da conversa com os chefes dos Executivos dos Municípios, será possível que a própria comunidade local interaja nos comentários durante os encontros virtuais.



“Queremos ouvir os prefeitos e prefeitas e os munícipes sobre o que cada cidade precisa. Nosso mandato é construído assim, com diálogo e procurando propor o melhor para o povo potiguar”, declarou Jean Paul.



“É importante esse contato direto com os representantes e com a população para que nós identifiquemos as demandas e tenhamos condições de avaliar como podemos ajudar”, argumentou Jean. O Giro pelo RN vai começar pelo Oeste do estado, na cidade de Felipe Guerra, mas a intenção é passar por todas as regiões. O projeto segue até a segunda semana de fevereiro.