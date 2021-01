A visita aconteceu nesta quinta-feira, 7, na sede da Secretaria da Tributação que fica no Centro de Mossoró. Na ocasião, ele conversou com o secretário Franklin Filgueira e informou que ao informatizar o setor vai ter mais espaço para atender com mais conforto e agilidade ao cidadão mossoroense

Durante visita a Secretaria de Tributação, localizada na Av. Alberto Maranhão, no Centro de Mossoró-RN, o prefeito Allyson Bezerra disse que todo o sistema será informatizado, abrindo espaço para melhorar o atendimento a população. Na ocasião, o novo prefeito também anunciou dedução de 25% no IPTU de quem pagar em dia.





Ainda na Tributação, Allyson Bezerra conversou com contribuintes que estavam no local e ouviu os servidores. Visitou todas as salas do prédio, inclusive as que só se encontrava com material velho jogado.

O novo prefeito encontrou a cidade de Mossoró no "Serasa dos municípios" (no cauc), impedida de receber recursos federais e com dívida milionária em bancos, na Previ Mossoró e em outros seguimentos. Também encontrou serviços precários na saúde e a zona rural como um todo precisando de abastecimento de água, estradas de acesso, abastecimento e saúde.

O prefeito segue uma série de visita aos órgãos públicos de Mossoró, conforma anunciou no dia 23 de dezembro em sua primeira reunião com todos os vereadores do município. Na ocasião, ele convidou os vereadores a lhe acompanhar e assim cumprir o papel de fiscalizar e cobrar melhorar no serviço público.

Veja mais

Serei o prefeito mais pidão do País

Já no cargo, Allyson Bezerra iniciou as visitas. A primeira visita foi também surpresa. Ele visitou as instalações da Unidade de Pronto Atendimento no Grande Alto São Manoel. O prédio tinha infiltrações e faltava espaço para os médicos trabalharem. Haviam três profissionais e apenas uma sala. Mandou abrir outras 3 em 15 dias.



Veja mais





O prefeito também esteve na Feira da Cobal e do Mercado da Carne. Na ocasião, assegurou os comerciantes que iria determinar mais eficiência na limpeza do local e também um trabalho de segurança melhor. Os trabalhadores do local também pediram ao prefeito uma reforma no prédio.

Veja mais

O convite para os vereadores também visitar as estruturais públicas municipais foi atendido por várias vereadores. Raerio Araújo visitou a UBS Sinharinha Borges, no Bairro Santo Antônio. Wiginis do Gás visitou a UBS Chico Porto, no bairro Ouro Negro.

Veja mais





A secretaria de Educação Hubeônia Alencar visitou as Escola Municipal Antônio Fagundes e encontrou salas de aula transformada em depósito de fardamento escolar, que não tinha qualquer controle de estoque, origem de compra e de destino.

Veja mais





O prefeito Allyson Bezerra não revelou qual seria seu próximo destino fiscalizando. Assegurou apenas que será um órgão público municipal e que vai fazer isto em todos departamentos do município, buscando dá mais eficiência a prestação de serviço público.