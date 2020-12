Serei o prefeito mais pidão deste país", disse Allyson Bezerra aos 23 vereadores

Allyson Bezerra reuniu os 23 legisladores eleitos e reeleitos na manhã deste sábado na sede da Asufersa para conhecer as idéias de cada um e expressar a sua, bem como fazer uma prestação de contas da viagem que realizou a Brasília, ocasião que teria dito ao presidente Bolsonaro que vai ser o prefeito mais pidão do País

O prefeito eleito e diplomado de Mossoró Allyson Bezerra se reuniu neste sábado (19), com os 23 vereadores eleitos que integram a próxima Legislatura da Câmara Municipal de Mossoró. O encontro aconteceu na sede da Assufersa, no bairro Costa e Silva, zona leste da cidade.

Antes de falar, Allyson Bezerra pediu para que cada um dos vereadores se apresentasse e expressasse seus objetivos. Marleide Cunha falou que vai atuar em defesa da educação, já Pablo Aires sustentou a tese de que é preciso ter atenção aos animais.

O vereador Aislan Marckuty Vieira Freitas, pediu atenção especial a zona rural, não só da Maísa, mas também das demais comunidades. O mesmo falou vereador Didi de Arnor, que trabalha nas comunidades da região ao Oeste de Mossoró.

Os vereadores Costinha e Genilson Alves destacaram o momento histórico do encontro. Segundo eles, é um fato inédito um prefeito eleito da cidade convidar vereadores para reunião antes mesmo de iniciar a gestão, mostrando com isso maturidade política e boas intenções.

Concluída a apresentação de todos os vereadores, Allyson Bezerra fez uma explanação de como quer seu governo, em especial destacando aos vereadores que os secretários, todos de perfil técnico, vão trabalhar atendendo bem ao cidadão mossoroense. "É uma exigência minha", diz Allyson.





Na educação, Allyson Bezerra destacou que sonha em poder pagar o melhor salário de professor do Rio Grande do Norte em Mossoró. Pede apoio da Câmara, em especial dos professores Marleide Cunha e Francisco Carlos para concretizar este sonho.

Ressaltou sua preocupação com a zona rural, em especial a falta de água e também de moradias dignas para o povo. Quer erradicar a casas de taipas, que o MOSSORO HOJE mostrou em diversos vídeos em comunidades rurais como Santo Antônio, Ema e Rincão.

E erradicar as casas de taipas foi um dos temas que discutiu em Brasília semana passada.

Disse que conversou com os ministros e falou para Bolsonaro que vai ser um prefeito pidão. "Eu serei o prefeito mais pidão deste pais. Toda semana estarei ligando para o Ministro Fábio Faria, da Comunicação, pedindo e cobrando", ressalta Allyson Bezerra.

Ainda durante sua fala, o prefeito anunciou o nome do engenheiro Breno Queiroga para a secretaria de Infraestrutura. Ele disse que Breno está deixando a gestão em Ceará Mirim para ajudar em sua gestão, que começa no dia 1º de janeiro de 2021.

Confira trecho da fala do prefeito eleito e diplomado Allyson Bezerra.





E entre as obras de destaque que buscou recursos em Brasília está a iluminação nos 17 km da BR-304, Complexo Viário do Abolição, ao redor de Mossoró, para melhorar a imagem da cidade e evitar acidentes à noite.

Outra obra que disse que vai buscar recursos para executar é a despoluição do Rio Apodi/Mossoró e a transformação desta região numa área de lazer, para turismo. Ele disse que se isto foi possível em outras cidades, também será em Mossoró.

Voltou a bater na tecla que a questão da saúde não tem como adiar. Não só com relação a covid19, mas a saúde como um todo. É urgente, urgentíssimo, por exemplo, agilizar a realização das cirurgias eletivas. Disse que andando por Mossoró, assim como fez os vereadores, encontrou muita gente precisando.

Também ressaltou a necessidade de dotar a cidade dos mecanismos necessários para o desenvolvimento, a geração de empregos. Lembrou que está dialogando com os donos do Hotel Thermas e também da Porcelanati, e deixando as portas abertas para colocar o distrito industrial em atividade o mais rápido possível.