Portaria regulamenta polos para mestrado e doutorado na modalidade à distância

Documento estabelece regras para funcionamento de espaços para pós stricto sensu a distância; O processo de formalização de mestrado e doutorado a distância foi iniciado em 2019, com a regulamentação da modalidade pela Capes. Com a nova portaria, o processo ganha mais segurança jurídica para estabelecer as características necessárias dos espaços físicos para pós-graduação stricto sensu EAD.