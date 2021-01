Cerimônia de colação de grau da Ufersa é adiada para o dia 15 de janeiro

O evento aconteceria nesta segunda-feira (11), às 19h. Com a nova data, o evento passará a ser realizado das 14h às 16h, na modalidade remota; de acordo com o comunicados emitido pela Universidade, a mudança de data acontece após decisão judicial desta segunda, que revogou a portaria Nº 008, de 08 de janeiro de 2021, que estabelecia regras para que os estudantes participassem do evento.