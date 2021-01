Governo divulga calendário anual de pagamentos do Bolsa Família 2021

A Instrução Normativa com as datas de pagamento do benefício foi publicada na edição desta segunda-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU). O benefício é pago levando em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos são feitos sempre nos últimos dez dias últimos do mês. Atualmente, 14 milhões de famílias brasileiras estão inscritas para recebimento do benefício