Nesta terça-feira (12), por meio de nota, a Prefeitura de Mossoró confirmou que um trator foi furtado da sede da Secretaria de Agricultura. O caso teria acontecido durante o final de semana.

O veículo estava no Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode) quando foi furtado. Na sexta-feira (8), quando a equipe da secretaria deixou o local, o trator ainda estava lá. Ao retornarem nesta segunda, ele havia sumido.

Na nota, a Prefeitura afirmou que comunicou a ocorrência à Polícia, “tão logo tomou conhecimento do fato”.

Ainda de acordo com a nota, a Polícia Civil, que já está investigando o caso, já teria identificado supostos envolvidos no crime. Os detalhes, no entanto, permanecem sob sigilo para não comprometer a investigação.

“Por fim, a Prefeitura lamenta o fato e repudia tão grave atentado ao patrimônio público, que prejudica o povo de Mossoró, em especial, à população da zona rural”, diz a nota.