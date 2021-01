Prefeitura de Mossoró recebe currículos para o Hotel Thermas até a sexta-feira, 15. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail emprego.sedat@prefeiturademossoro.com.br. No campo “assunto”, colocar a função para a qual deseja se candidatar. Além do currículo, o candidato deverá enviar comprovantes de experiências (cópias da Carteira de Trabalho com as devidas anotações); comprovantes de escolaridade (cópias dos diplomas escolares). Confira o quadro de vagas.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo iniciou nesta segunda-feira, (11), o processo de recebimento de currículos para os interessados em trabalhar no Hotel Thermas.

Para evitar aglomerações, em face da pandemia da covid-19, os currículos estão sendo recebidos exclusivamente via email.

O candidato deve enviar o currículo para o email: emprego.sedat@prefeiturademossoro.com.br. No campo “assunto”, colocar a função para a qual deseja se candidatar.

Além do currículo, o candidato deverá enviar comprovantes de experiências (cópias da Carteira de Trabalho com as devidas anotações); comprovantes de escolaridade (cópias dos diplomas escolares).

Importante destacar que o processo de entrega via email de currículos, bem como documentações, se encerra na próxima sexta-feira, (15).

Confira abaixo o quadro de vagas:









REABERTURA

O Hotel Thermas estava sem funcionar desde maio do ano passado e tem previsão de reabertura até o dia 30 de janeiro, conforme anunciado pelo empresário do ramo de hotelaria Arikeme Barreto, em reunião realizada na quarta-feira (06), no Palácio da Resistência.

A Prefeitura de Mossoró está criando todas as condições junto à iniciativa privada para que o empreendimento retorne a funcionar após um período de forte crise econômica desencadeada pela pandemia da covid-19.



A expectativa é que 150 novos empregos sejam criados no município. Além disso, há possibilidade de criação de novos postos de trabalho a partir da necessidade da realização de obras no empreendimento.