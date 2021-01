Arrendado por cearense, Thermas vai ofertar 150 empregos já em janeiro

O hotel está fechado desde o mês de maio, após demitir mais de 200 funcionários, em virtude da pandemia da Covid-19; O empreendimento será administrado pelo mesmo grupo empresarial que administra a Casa do Mar, em Icapuí, no Ceará; A expectativa que seja gerados, de imediato, cerca de 150 empregos diretos na cidade, com a reabertura do hotel.