A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Serviços Urbanos, iniciou nesta quarta-feira (13) mutirão de limpeza no córrego do bairro Teimosos, na região leste da cidade.

O mutirão é uma medida preventiva contra alagamentos, já que se o período chuvoso está se aproximando..

O diretor executivo de Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, destaca a necessidade da iniciativa. "Nós vamos fazer o desassoreamento do canal, a limpeza total dele. Vamos revitalizar toda a drenagem", explica.

Rodrigo enfatiza que a ação da Secretaria terá reforço da Defesa Civil do Município. "Vamos solicitar os serviços da Defesa Civil, tendo em vista o problema atingir algumas casas na localidade. O serviço em si que realizamos hoje foi de drenagem e limpeza para que, quando as chuvas ocorram, as águas corram fluentemente", frisou.

Ele acrescenta: "Se os córregos não forem limpos devidamente, com as chuvas, eles vão transbordar e invadir casas e ruas do bairro. O nosso trabalho é preventivo no sentido de evitar que isso aconteça e não haja prejuízo para os moradores", completou Rodrigo.

LEVANTAMENTO

A Secretaria também está fazendo levantamento das demais localidades que necessitam de limpeza e drenagem, bem como desobstrução de bueiros.

Outras áreas críticas da cidade também devem ser contempladas, com a ação preventiva como Pousadas dos Thermas e Redenção.