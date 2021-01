Secretário estima recolher cerca de R$ 25 milhões com o pagamento do IPTU 2021

A procura para quitação do imposto desde ano, bem como de anos anteriores, aumentou cerca de 25%. O secretário de Tributação, Ivo Franklin, aconselha que o contribuinte se dirija o quanto antes à Secretaria para evitar aglomerações. Os boletos também serão enviados aos endereços dos contribuintes até o dia 10 de fevereiro de 2021. A guia de recolhimento ainda pode ser impressa através do site www.prefeiturademossoro.com.br.

A procura para a regularização do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana (ITPU) cresceu 25% em relação a exercícios anteriores. O secretário de Tributação, Ivo Franklin, aconselha que o contribuinte se dirija o quanto antes à Secretaria para evitar aglomerações.

“Nós temos tido uma procura boa quanto a regularização do IPTU, principalmente de exercícios anteriores. A procura está sendo boa. Comparado com exercícios anteriores, nós temos tido um crescimento de 25% mais ou menos em termos de pessoas. O pessoal tá procurando. O que nós aconselhamos é, assim que possível, se dirigir até a Fazenda e emitir o boleto para fazer o pagamento. Por que? Porque tem essa questão de aglomeração, questão do distanciamento social. Quanto antes o contribuinte puder vir, será melhor”.

Ivo Franklin ressalta ainda que o contribuinte tem direito a 25% de desconto. A Prefeitura de Mossoró oferece esse desconto para os contribuintes que efetuarem o pagamento total até o dia 26 de fevereiro de 2021.

O decreto nº 5.941/2021, publicado no início do mês no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), fixa também o desconto de 5% para os contribuintes que optarem pelo parcelamento em oito vezes, com vencimento até 29 de setembro do corrente ano.

O secretário da pasta estima recolher cerca de R$ 25 milhões de reais neste ano de 2021. No ano passado o montante chegou a quase R$ 23 milhões.



Os boletos chegarão até aos endereços dos contribuintes até o dia 10 de fevereiro de 2021. A guia de recolhimento já está disponível através do site www.prefeiturademossoro.com.br.

A Secretaria da Fazenda está localizada na Avenida Alberto Maranhão, cruzamento com a Augusto Severo. O horário de atendimento é das 07h às 14h.