Caern religa poço e volta a distribuir água para o município de Tibau

O religamento aconteceu no final da noite desta quinta-feira (14), já a distribuição passou a ser realizada às 5h desta sexta-feira (15). A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em 48 horas. A cidade desabastecida desde o dia 29 de dezembro de 2020, após a boba cair dentro do poço, a uma profundidade de 380m, e obstruir a passagem da água.