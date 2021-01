Secretária Morgana Dantas diz que a saúde de Mossoró estava negligenciada

A Secretária de Saúde do município falou com o jornalista Cezar Alves sobre o que encontrou nesses primeiros dias de gestão à frente da pasta. Segundo ela, a nova equipe encontrou fornecedores com pagamentos atrasados, 10 UBSs sem médicos, UBS da Maísa sem atendimento de urgência, além do CER, que foi inaugurado e não tem condições de realmente entrar em funcionamento.