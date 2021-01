Allyson encontra prefeitura de Mossoró sem combustíveis para frota essencial

No final da gestão, a então prefeita Rosalba Ciarlini abriu um processo licitatório para contratar combustíveis para estes veículos de atuação essencial e não o homologou. Deixou para o seu sucessor, Allyson Bezerra, homologar. Ocorre que os preços eram acima do mercado. Para abastecer os veículos, contratou emergencialmente por um preço mais baixo para garantir o funcionamento da frota

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini deixou dívida superior a R$ 700 mil no Posto Petrobras, que abastece a frota de veículos do serviço essencial em Mossoró, inclusive de saúde (levando pacientes para tratamento em outros centros) e de transporte escolar.

No final da gestão, a então prefeita Rosalba Ciarlini abriu um processo licitatório para contratar combustíveis para estes veículos e não o homologou. Deixou para o seu sucessor, Allyson Bezerra, homologar. Ocorre que os preços eram acima do mercado.

Diante da constatação, o atual prefeito Allyson Bezerra decidiu não homologar a licitação com preços acima do mercado e fazer uma compra emergencial (veja extrato), por um valor abaixo do que estava previsto na licitação feita por Rosalba, deixada para ele homologar.





Em NOTA OFICIAL, A Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Mossoró informa que o prefeito Allyson Bezerra já iniciou o processo interno para fazer uma nova licitação para aquisição de combustíveis para abastecer a frota de veículos do município.

Esta é mais uma entre várias situações administrativas embaraçosas deixadas pela equipe da ex-prefeita Rosalba Ciarlini para o seu sucessor Allyson Bezerra, a quem não foi pessoalmente fazer a passagem de governo. Simplesmente deixou a Prefeitura.

Ao publicar a dispensa de licitação emergência para contratar o combustível mais barato com os recursos públicos, o assunto virou notícia. A Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal emitiu uma Nota Oficial sobre a dispensa de licitação.

NOTA OFICIAL

Sobre o Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação 01/2021, para aquisição de combustível para atendimento da necessidade da frota de veículos oficiais, a Prefeitura Municipal de Mossoró informa:

1 – O Município estava à beira do colapso administrativo por falta de combustível para serviços essenciais, como ambulâncias. Com a Petrobras Distribuidora de Combustível, a dívida é superior a R$ 700 mil.

2 – Não existia contrato para aquisição de combustíveis, e a licitação que estava em andamento, com essa finalidade, apresentava valores superiores ao praticado no mercado.

3 – Tal situação levou a atual gestão a realizar um contrato emergencial, com base no valor de mercado e abaixo da licitação anterior, tendo em vista a falta de combustível para manter serviços essenciais.

4 – A dispensa de licitação é transitória. A nova licitação para contratação de combustível já está em andamento, na sua fase interna. Será nos moldes de gerenciamento de combustível, através de cartão magnético. Tal tecnologia é mais transparente e dispõe de maior controle de custos.

5 – Portanto, a medida emergencial garante manutenção de serviços, enquanto se realiza licitação para contratação de combustível, assegurando fornecimento desse insumo essencial, a preço justo.

Prefeitura Municipal de Mossoró

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria de Comunicação Social

Mossoró, sábado, 16 de janeiro de 2020.