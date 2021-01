ITEP registra cinco assassinatos no Oeste do RN neste sábado

Ocorrências foram registradas nas cidade de Itaú, Assu e Mossoró; O caso de Itaú pode ter relação com outro crime que aconteceu na cidade. Em Assu, a vítima era preso de Justiça e não se sabe a motivação, assim como as duas ocorrências em Mossoró; Todos serão investigados pela Polícia Civil

A Unidade do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) registrou cinco ocorrências de homicídio a tiros neste sábado, dia 16 de janeiro, no Oeste do Rio Grande do Norte.

As vítimas:

Francisco José de Medeiros, de Assu

Antônio Ricardo Martins da Silva, de Itaú

Bruno Brounex Mataus Almeida de Sousa, de Mossoró

Edson de Medeiros Elói, de Mossoró

Pedro Tatuador, Campo Grande

O preso de justiça Francisco José de Medeiros (tornozeleira) foi assassinado a tiros durante a madrugada no bairro Lagoa do Ferreiro de Baixo na cidade de Assu.

No caso em questão, a Policia Militar foi avisada dos tiros no local constatou que havia sido assassinato. Corpo foi removido para a unidade do ITEP, em Mossoró.

Na cidade de Itaú, a vítima foi Antônio Ricardo Martins da Silva, executada a tiros dentro de uma barbearia. Os dois atiradores fugiram numa moto.

Segundo o site O Cobra, o irmão de Antônio Ricardo, Francisco Martins da Silva, de 43 anos, havia sido assassinado há poucos dias também na cidade de Itaú.

O corpo de Antônio Ricardo foi removido para exames na sede da Unidade do ITEP, em Pau dos Ferros, onde também vai ocorrer as investigações da Policia Civil.

Em Mossoró, Bruno Brounex Mataus Almeida de Sousa, de 30 anos, conhecido por Gordinho, estava trabalhando num mercadinho no Sumaré quando os assassinos chegaram atirando.

Os criminosos teriam fugido num carro, conforme informa O Câmera. Bruno usava tornozeleira eletrônica desde o dia 21 de dezembro passado, quando ganhou liberdade nesta condição.

O corpo foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró, que também foi acionado por volta das 22h para outra ocorrência de homicídio, desta vez no Planalto 13 de Maio.

No local, os policiais encontraram o corpo de Edson Medeiros Elói, de 47 anos, conhecido por Branco, em cima de uma motocicleta, também morto a tiros.

O Câmera informa que o delegado Denis Carvalho fez os primeiros levantamentos e vai repassar, em forma de relatório, para a Delegacia de Homicídios investigar.

Campo Grande

O cidadão Pedro Tatuador foi executado a tiros na noite deste sábado, 16, quando chegava em casa na cidade de Campo Grande. Mesmo baleado, a vítima tentou fugir, mas terminou sendo alcançada pelos atiradores e executada.

O corpo foi removido para exames na coordenação regional do ITEP, em Mossoró e o caso, provavelmente será investigado pela Delegacia de Policia Civil de Patu ou de Caraúbas (informação do CG na Mídia).