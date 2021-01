Suspeito de matar mossoroense em Tibau é preso pela Polícia Civil

Carlos Antônio Pereira de Araújo, 32 anos, foi detido no município de Tibau. Ele é suspeito de ser o autor do homicídio duplamente qualificado, praticado contra Denilson Paulino de Souza Sobrinho, por volta das 5h desta terça-feira (19). Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, Carlos Antônio foi encaminhado para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da Justiça.