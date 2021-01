Prêmio de Empreendedorismo Científico tem inscrições abertas; saiba como participar

Estão abertas até o dia 25 de janeiro as inscrições para a primeira edição do Prêmio de Incentivo ao Empreendedorismo Científico.

A premiação tem como foco enaltecer o conhecimento científico de estudantes, professores e instituições de ensino do fundamental, médio e técnico das áreas de Química, Física, Matemática, Biociência, Robótica/Mecatrônica, Botânica, Agrícola e Florestal.

As inscrições e o edital podem ser vistos no site do concurso. O evento de premiação está previsto para ser realizado entre abril e junho a depender da realidade da pandemia da Covid-19 no país. Cinco das 10 categorias que serão premiadas contemplam estudantes, professores e instituições que inscreverem os melhores projetos. As outras cinco reconhecerão jornalistas, grandes nomes da ciência, escolas públicas, apoiadores e patrocinadores do prêmio.

Serão distribuídos certificados, troféus e bonificações em espécie que somam mais de R$50 mil em prêmios, incluindo equipamentos que serão doados a uma escola pública que será escolhida para a montagem de um laboratório escolar de ciências. Além disso, haverá bonificação em dinheiro a um educador orientador que conseguir demonstrar, através dos projetos de seus educandos, a melhor transmissão de conhecimento e conceitos científicos aplicados.

A iniciativa é do engenheiro ambiental Gabriel Estevam Domingos, especialista em Sustentabilidade, Ciência e Inovação e que já recebeu 25 prêmios científicos. A premiação visa promover o universo científico e empreendedor brasileiro.

“Acredito que a educação pode mudar os caminhos, transformar vidas e impactar positivamente no futuro das pessoas e da sociedade como um todo. Por isso decidi pessoalmente criar o prêmio como forma de amplificar e incentivar que mais pessoas olhem para empreendedorismo científico no Brasil”, diz o engenheiro.