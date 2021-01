Secretaria de saúde vacina 62 idosos do Instituto Amantino Câmara. Os idosos institucionalizados estão no grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação. Serão vacinadas com duas doses 1.116 pessoas, dentre eles, profissionais da saúde e 80 idosos institucionalizados na cidade. A ordem de prioridade de vacinação foi estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Os idosos do Instituto Amantino Câmara foram vacinados contra a Covid-19 pela Prefeitura de Mossoró, na tarde desta quarta-feira (20), no bairro Paredões.

Os idosos institucionalizados estão no grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde aplicaram as primeiras doses da CoronaVac em 62 idosos da instituição.

Serão vacinadas com duas doses 1.116 pessoas, dentre eles, profissionais da saúde e 80 idosos institucionalizados na cidade. A ordem de prioridade de vacinação foi estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, diz que os idosos do Instituto Amantino Câmara comemoraram a chegada da vacina que imuniza contra o novo coronavírus.

“Fomos muito bem recebidos e teve festa dos idosos, que agradeceram a Deus a oportunidade, de nesse momento, estarem sendo vacinados e não terem a doença até aqui. Uma felicidade imensa com essa idade conseguir essa vacina e daqui para frente ter um pouco de esperança de chegar a contrair a doença”, relatou.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Além do Instituto Amantino Câmara, equipes da Secretaria de Saúde percorreram unidades hospitalares para levar doses da CoronaVac.

“Hoje iniciamos o dia fazendo a separação dessas vacinas junto a Ursap. Com segurança da Guarda Municipal, fomos para os hospitais Tarcísio Maia, Wilson Rosado, Apamim, São Luiz, Rafael Fernandes. Viemos para o Amantino Câmara, onde iniciamos a vacinação dos 62 idosos e vamos para UPA do BH e depois UPA do Alto de São Manoel”, explicou a secretária.

LARGADA

O primeiro lote da vacina CoronaVac chegou ao município na terça-feira (19). No mesmo dia, a primeira dose do imunizante, que protege contra o novo coronavírus, foi aplicada na enfermeira Raimunda Clézia Cavalcante da Silva, de 60 anos. Ela atua na linha de frente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Joaquim Saldanha, na Estrada da Raiz.

Na primeira fase da campanha, Mossoró recebeu 3.981 doses da vacina contra a Covid-19, que foram enviadas pelo governo federal e distribuídas pelo governo do Rio Grande do Norte. Serão vacinados nessa fase os profissionais de saúde que estão na linha de frente na pandemia e que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), juntamente com os idosos institucionalizados. Metade das doses será aplicada nesta semana e outra metade com 28 dias, no mesmo grupo que recebeu a primeira dose.



Ainda não há uma data definida de quando a Prefeitura de Mossoró receberá mais doses de vacinas contra a Covid-19.

A previsão é que na próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde receba a informação da data exata de quando novas doses serão enviadas para Mossoró.

À medida que o Ministério da Saúde adquira mais lotes para as fases seguintes da campanha nacional de vacinação e encaminhe para o município, a Prefeitura atenderá maior número de pessoas na cidade.