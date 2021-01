Beto Rosado diz que resultado do julgamento no TRE o pegou de surpresa

Conforme a Nota enviada a imprensa por Beto Rosado, o decisão do TRE deixou dúvidas e que ele vai adotar providências cabíveis e necessárias quando for citado da decisão, que tira ele do cargo e coloca, com justiça, Fernando Mineiro

O deputado federal Beto Rosado, do PP, em Nota, diz que foi pego de surpresa pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral indeferindo o registro de candidatura de Kériclis Alves Ribeiro.

A Justiça Eleitoral assim decidiu porque Kériclis Ribeiro não se desligou do emprego comissionado que tinha na Prefeitura de Monte Alegre para sair candidato em 2018.

Com esta decisão, a coligação que o elegeu deputado Beto Rosado com 311.356 em 2018 perde 8.890 votos que foram conquistados pelo então candidato kériclis Ribeiro.

Diante desta decisão do pleno do TRE, será preciso fazer uma nova somatória de votos de candidatos da coligação de Beto Rosado, que ao final, ficam 302.366 votos.

Neste caso, Beto Rosado perde o mandato para Fernando Wanderley Vargas da Silva, Mineiro, do PT, que conseguiu, usando o mesmo método, 310.001 votos na eleição de 2018.

Ainda em sua nota, Beto Rosado alega que o julgamento, que terminou em 3 x 2, deixou dúvidas acerca do processo em questão e falou que ele respaldado com 71 mil votos.

Ainda conforme o deputado, quando for citado pela Justiça vai adotar as medidas cabíveis. Quanto a votação, Mineiro conseguiu mais do que ele: mais de 98 mil votos.

Segue

NOTA AO POVO POTIGUAR

Como deputado federal pelo Progressistas, ocupando o cargo diplomado e garantido pelo TSE, recebi com surpresa a decisão do julgamento desta sexta-feira (22) no TRE. Respeito os renomados desembargadores da corte, mas o julgamento deixou muitas dúvidas acerca do processo em questão.

Nosso mandato segue em Brasília, respaldado pela vontade de mais de 71 mil potiguares e pelas regras previstas na Lei Eleitoral.

Sigo com a consciência tranquila de quem cumpre seu dever, com um trabalho sério e comprometido com o povo. Esse trabalho que é campeão em destinação de recursos para o interior. Que luta por bandeiras importantes e que geram empregos, nos setores produtivos do sal, fruticultura e petróleo. Que ajudou a salvar muitas vidas na pandemia destinando 28 respiradores, dezenas de ambulâncias e mais de R$ 10 milhões em recursos para a Saúde do RN em 2020. Entre tantas outras ações nos quatro cantos do Estado.

O compromisso do nosso mandato é com o RN. O povo que me elegeu sabe que pode contar com um deputado que não está em Brasília para alimentar disputa de esquerda x direita, mas para trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Para ajudar os municípios, chegando junto quando mais precisam.

Não recebi ainda nenhum comunicado, mas quando isso ocorrer, tomarei as medidas cabíveis e necessárias. Confio na justiça! Confio na vontade de Deus!

Beto Rosado

Deputado Federal - Progressistas