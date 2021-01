Policiais civis do Rio Grande do Norte participaram, entre os dias 22 e 24 de janeiro, do I Seminário de Detecção, realizado na cidade de São José de Mipibu, com o intuito de divulgar a importância dos animais na detecção de entorpecentes, armas e explosivos, nos trabalhos das forças de segurança. Participaram como alunos nove agentes de polícia e um escrivão de polícia.

O evento contou com a instrução do policial militar aposentado Gilson Alves, do Estado de São Paulo, que é especialista na área e já atuou como árbitro em competições oficiais, sendo referência em todo território nacional.

O seminário foi dividido em duas etapas: a parte teórica com os instrutores de cada animal e a parte prática, em que os cães foram submetidos a três etapas para detecção de drogas e explosivos, em três ambientes diferentes.

Ao final da competição, Toby e seu tutor, agente de polícia Haislan Arruda, da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Mossoró, saíram campeões após obterem o menor tempo e melhor desempenho nos desafios.