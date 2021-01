PMM anuncia calendário de pagamento para 2021 com garantia de salário em dia

A Prefeitura de Mossoró anunciou, nesta segunda-feira (25), o calendário de pagamento do servidor público municipal de 2021. Conforme o cronograma, o funcionalismo receberá salário no último dia útil de cada mês. Ou seja, salário base e adicionais dentro do mês trabalhado.

O calendário foi garantia dada pelo prefeito Allyson Bezerra, em diálogo aberto pela atual gestão com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum).

As partes se reuniram duas vezes, semana passada. Até então, fazia três anos e sete meses que o sindicato aguardava audiência na Prefeitura.

Segundo o prefeito Allyson Bezerra, o servidor público agora é ouvido e prestigiado. “Apesar de tantas dificuldades administrativas, honraremos compromisso com o servidor e manteremos em dia o salário dos trabalhadores. Tudo está sendo feito com muita responsabilidade”, assegura.

O calendário anual propicia planejamento e mais segurança financeira ao funcionalismo, na avaliação do chefe de Gabinete e secretário interino da Administração, Kadson Eduardo. “Ao saber a data do recebimento, o servidor pode se organizar ao longo do ano”, observa.

ATRASADOS

Conforme o secretário, a Prefeitura estuda medidas administrativas e legais para pagar salários atrasados da folha de dezembro de 2020. Gerada pela gestão anterior, a dívida supera R$ 11 milhões e diz respeito à insalubridade, horas extras, 13º salário, diárias e outros direitos.

Veja mais:

Prefeitura de Mossoró deve mais de R$ 11 milhões em salários aos servidores

https://mossorohoje.com.br/noticias/34995-prefeitura-de-mossoro-deve-mais-de-r-11-milhoes-em-salarios-aos-servidores

“Temos uma dificuldade adicional em relação a isso, porque a gestão passada cancelou R$ 78 milhões em empenhos de pagamento. Mas vamos encontrar uma solução e, em breve, anunciaremos como será feito esse pagamento”, informa Kadson Eduardo.

TERÇO DE FÉRIAS

Em relação ao terço de férias dos professores, a gestão municipal garante que também será pago ainda este mês. O pagamento é fruto de esforço adicional da gestão e atende pleito da categoria. Segundo o secretário, também reafirma a valorização do professor.