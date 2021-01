RN recebe outros 13 pacientes com Covid-19 do Amazonas; Já são 41 no total

Mais 13 pacientes amazonenses com Covid-19 desembarcaram em Natal na noite desta segunda-feira (25) e seguiram em ambulâncias para o Hospital de Campanha localizado na Via Costeira.

A aeronave que transportou os enfermos saiu de Parintins, no Amazonas, às 16h, pousando na Base Aérea de Natal, em Parnamirim, às 20h25, como previsto. No total, a capital potiguar já recebeu 41 pacientes oriundos do Amazonas.

A transferência dos pacientes nesta segunda-feira foi conduzida pelo Samu Natal com apoio de STTU, Samu RN e Polícia Militar, além de ambulâncias da Maternidade Januário Cicco e do Hospital Universitário Onofre Lopes.



"No Hospital de Campanha de Natal eles terão toda assistência necessária: oxigênio, medicamentos, respiradores e toda a terapêutica apropriada para que suas vidas possam ser salvas", falou o prefeito Álvaro Dias.

Atendendo a pedido do Ministério da Saúde, o Hospital de Campanha de Natal já havia recebido 16 pacientes do Amazonas anteriormente, no dia 20. Os outros 12 que foram transferidos para o Rio Grande do Norte estão divididos entre os hospitais Onofre Lopes e Giselda Trigueiro.

"Vale ressaltar que dos 16 pacientes que recebemos anteriormente (no Hospital de Campanha), quatro já receberam alta. Estamos oficializando a informação junto ao Ministério da Saúde para a volta deles ao Amazonas", disse o secretário municipal de Saúde, George Antunes.