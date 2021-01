"Gratidão sem fim", escreveu Mineiro após expedição do diploma de deputado federal

Com a expedição do diploma de deputado federal para Fernando Mineiro, do PT, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o mossoroense Beto Rosado, do PP, perde oficialmente o mandato. Mineiro deve tomar posse no cargo em Brasília para representar o povo Potiguar nos próximos dias

Com a expedição do diploma de deputado federal para Fernando Mineiro, do PT, o mossoroense Beto Rosado, do PP, perde oficialmente o mandato. Mineiro deve tomar posse no cargo em Brasília para representar o povo Potiguar nos próximos dias.

Nas redes sociais, Mineiro publicou: "Gratidão sem fim a quem me ensinou a ficar de pé para, mesmo dois anos depois, fazer valer os 98.070 votos de confiança que recebi em 2018".

Mudança entre os eleitos há mais de dois anos (2018) ocorre a partir da decisão pelo indeferimento da candidatura de Kericlis Ribeiro, da coligação de Beto Rosado.

Beto Rosado havia conquistado um pouco mais de 71 mil votos e somando com os demais candidatos da coligação 100% RN, chegou a 311 mil votos.

Já Fernando Mineiro, conseguiu quase 100 mil votos e somando com os votos dos candidatos da coligação Do Lado Certo, ficou com 310 mil votos. Mil a menos do que 100% RN.

Só que Kériclis Ribeiro estava candidato a irregularmente, ou seja, não saiu do cargo comissionado que ocupava na Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Provado os fatos, o Tribunal Regional do Rio Grande do Norte decidiu por anular os votos de Kériclis Ribeiro, caçando oficialmente o seu registro de candidatura.

A decisão foi no dia 22 de janeiro e só agora, no dia 28, é que o TER/RN concluiu o processo e expediu o diploma de deputado federal eleito em 2018 para Fernando Mineiro.

Com o diploma de Deputado Federal, Mineiro passa a está credenciado para ser empossado no cargo pela Câmara Federal, o que deve acontecer nos próximos dias.

A Governadora Fátima Bezerra festejou a expedição do diploma para Mineiro. "Agora não é mais sonho, é luta que se fez realidade! A esperança venceu a injustiça! Mais um grande parlamentar que se soma à trincheira em defesa da democracia e da cidadania do povo potiguar!"





O senador Jean Paul Prates postou foto feita em 2018 e disse que Mineiro agora vai se juntar a aguerrida bancada do PT na Câmara Federal, que chegará a 53 deputados continuando a ser a maior da casa.





A deputada federal Natalia Bonavides também postou foto da campanha de 2018 e disse que o PT fica mais forte e “te esperamos em Brasília, companheiro”.





A deputada estadual Isolda Dantas também postou foto com mineiro feita durante a campanha de 2018 e disse que a Justiça foi feita e que Mineiro é o deputado que o RN precisa.