Caixa vai abrir 75 novas agência no país; RN fica de fora da expansão

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira (28) a criação de 75 novas unidades em todo o Brasil, sendo 20 unidades especializadas no agronegócio.

A expansão visa aumentar a capilaridade do banco, com foco nas regiões Norte e Nordeste. Com a ampliação de sua rede de atendimento, beneficiária da CAIXA cerca de 18 milhões de brasileiros.

A ação de expansão será a maior dos últimos anos na CAIXA. O banco também ampliará a quantidade de agências-caminhão de 8 para 12 unidades. Para reforço imediato das equipes, serão contratados 566 novos empregados.

Até o final do ano, a CAIXA pretende contratar outras 1.000 pessoas. De acordo com o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, “além de reforçar o tempo de atendimento, o banco fomenta a economia, gerando emprego e renda a centenas de famílias”.





MAPA DA EXPANSÃO

Na região Nordeste, serão abertas 36 novas unidades: 16 no Maranhão, nove no Ceará, sete no Pernambuco, duas na Bahia, uma na Paraíba e uma no Piauí.

O Rio Grande do Norte, assim como os estados de Alagoas e Sergipe, não será contemplado com novas agências.

Na região Norte, são 19 novas unidades: 16 no Pará, duas no Amazonas e uma em Rondônia. Para a região Centro-Oeste, a CAIXA vai abrir 10 unidades: quatro no Mato Grosso, três em Goiás e três em Mato Grosso do Sul.

Sete unidades serão inauguradas na região Sudeste: três em Minas Gerais, duas em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. Na região Sul, duas serão abertas no Paraná e mais uma no Rio Grande do Sul.

Com essa expansão, o banco está presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, mantendo a maior capilaridade dentre as instituições financeiras brasileiras, totalizando 4.200 agências.

Além disso, a CAIXA possui 788 postos de atendimento, 8,8 mil correspondentes bancários CAIXA Aqui, 13 mil unidades lotéricas, duas agências-barco e 12 agências-caminhão, o que somará 26 mil pontos de atendimento físico direto ao cidadão.