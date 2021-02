Ao todo, 29.703 participantes realizaram a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 neste domingo, 31 de janeiro. O número representa uma dissidência de 68,1% dos 93.079 inscritos, considerando todos os locais onde houve prova.

Vale ressaltar que os dados são preliminares, tendo em vista que os números definitivos dependem da apuração do consórcio aplicador e serão informados na divulgação dos resultados.

É a primeira vez que o Enem tem provas digitais. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicou o exame em 104 municípios brasileiros.

Os participantes fizeram as provas em 1.028 locais de aplicação, com uma estrutura de 4.053 laboratórios de informática.





ATRASOS NA APLICAÇÃO

Alguns participantes relataram atrasos no início da aplicação das provas por problemas técnicos ou mesmo impedimento na realização do exame.

De acordo com o diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do Inep, Camilo Mussi, isso ocorreu por problemas de um dos servidores na transmissão das provas para os computadores. Os exames foram enviados neste domingo, pela internet, pelas máquinas antecipadamente cadastradas para o Enem.

A transmissão atrasou, de acordo com o diretor, até as 1h30. “Gostaríamos que todos tivessem começado as provas às 13h30. Não foi possível. Alguns participantes, pelo tempo, foram embora e terão direito à reaplicação”, diz.

O presidente do Inep enfatiza que aqueles que não conseguiram fazer a prova hoje poderão, caso desejem, fazer as provas no próximo domingo (7) e pedir para fazer apenas o primeiro dia do exame na data da reaplicação. “Tivemos alguns problemas? Tivemos, mas todo processo novo, inédito, está sujeito a obstáculos, empecilhos”, diz.





PROVAS

Neste domingo, os participantes resolveram itens de linguagens, códigos e suas tecnologias, assim como de ciências humanas e suas tecnologias, além de escreverem a redação, com o tema “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”.

Cabe destacar que, nesta primeira aplicação do Enem Digital, a redação teve de ser escrita à mão, como no exame impresso, aplicado pelo Inep em 17 e 24 de janeiro.

Os Cadernos de Questões deste primeiro dia de provas digitais já estão disponíveis no portal do instituto. Os gabaritos serão divulgados até o terceiro dia útil após o encerramento da aplicação.

Acesse os cadernos de questões AQUI.

Foram eliminados 70 participantes por descumprirem regras gerais do edital. São consideradas infrações portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido, utilizar materiais impressos, não atender às orientações dos fiscais, entre outras determinações.







ADIAMENTO

A versão digital do Enem 2020 não foi aplicada aos 111 participantes que fariam as provas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), em Macapá (AP).

A decisão do adiamento foi tomada após interdição do IFAP pela Defesa Civil do Amapá, em razão de problemas estruturais nos blocos onde seria aplicado o exame.

Esses inscritos também não deverão comparecer ao segundo dia de provas, no próximo domingo, 7 de fevereiro. Eles já estão confirmados pelo Inep na reaplicação, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Essas pessoas foram comunicadas da alteração por e-mail e pela Página do Participante. Com isso, também não há necessidade de solicitar a nova aplicação no sistema.

O novo local de prova será informado, posteriormente, também pela Página do Participante, assim como para os 167.276 inscritos no Enem 2020 do Amazonas (impresso e digital) e dos municípios de Espigão D’Oeste e Rolim de Moura (impresso), em Rondônia, que não tiveram as provas aplicadas em função da pandemia de COVID-19. Vale destacar que a aplicação ocorre normalmente nos outros locais de provas da capital amapaense, para 671 participantes.





REAPLICAÇÃO

Ao todo, 174 inscritos solicitaram reaplicação do primeiro dia de provas, em virtude de doenças infectocontagiosas. O Inep recebeu os pedidos e comprovantes das condições de saúde até as 12h de sábado, 30 de janeiro.

O sistema foi fechado, como previsto, para que as solicitações fossem avaliadas e os participantes recebessem a resposta antes da aplicação deste domingo.

No total, 118 solicitações foram deferidas e 56, indeferidas. Inscritos que apresentaram sintomas de COVID-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital, na véspera (após as 12h de sábado) ou no dia da prova, também poderão solicitar a reaplicação.

A solicitação, assim como nos casos de incidentes logísticos, deverá ser feita na Página do Participante. Nessas situações, o prazo para fazer o pedido começa após o encerramento da aplicação do Enem Digital, em 8 de fevereiro, e vai até o dia 12 do mesmo mês.

Os casos serão analisados, individualmente, pelo Inep. A aprovação ou a reprovação da solicitação também deverá ser consultada na Página do Participante.

Cabe pontuar, ainda, que os participantes que se sentiram prejudicados por fatores logísticos poderão comparecer ao segundo dia de provas e solicitar, assim, a reaplicação somente do primeiro dia do exame.