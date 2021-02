Inep disponibiliza na internet provas do 1º dia do Enem Digital

As provas digitais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão ser disponibilizadas na internet para quem tiver interesse em baixá-las, já que não houve material impresso para conferência das respostas. As provas do primeiro dia do exame na versão digital já estão disponíveis no portal do Inep para consulta e download.

No primeiro dia de aplicação, os participantes fizeram as provas objetivas de linguagens e ciências humanas, com 45 questões cada, além da redação, que foi feita à mão. O tema, diferente do proposto na versão impressa do exame, foi “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”.

Os participantes que permaneceram no local de prova até meia hora antes do fim da aplicação puderam levar consigo a folha de rascunho, onde poderiam anotar as respostas dadas nas provas.

Assim como a versão impressa, a digital conta com dois dias de aplicação. O exame segue no próximo domingo (7), quando os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza. Os cadernos de prova do segundo dia também serão disponibilizados na internet depois da aplicação do exame.

Esta é a primeira vez que o Enem é aplicado no formato digital, de forma piloto. O gabarito oficial será divulgado no dia 10 de fevereiro. A intenção é que o exame seja 100% digital até 2026.