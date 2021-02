PP elege presidente da Câmara e o DEM do Senado Federal

Deputado Artur Lira venceu com 302 votos contra 145 de Baleia Rossi, enquanto que Rodrigo Pacheco conseguiu 57 votos contra 21 de Simone Tebet, para a presidência do Senado Federal; os dois vão comandar o Congresso Nacional pelos próximos dois anos

O deputado federal Artur Lira, do PP/AL, venceu as eleições para presidente da Câmara dos Deputados nos próximos 2 anos, enquanto que o senador Rodrigo Pacheco, do DEM/MG, ganhou para presidir o Senado Federal pelo mesmo período.

Lira conseguiu 302 votos dos 513 deputados, mais do que o dobro do que seu principal concorrente, o deputado federal Baleia Rossi, do MDB/SP, que conseguiu apenas 145 votos do total de deputados federais da Câmara Federal.

Já Pacheco conseguiu 57 votos dos 81 senadores do Senado Federal e sua adversária, senadora Simone Tebet, do MDB/MS, conquistou 21 votos. 3 senadores não votaram e tiveram ausências justificadas.

A eleição para presidente da Câmara poderia ter ido para o segundo turno, se Lira tivesse conseguido menos da metade dos votos, porém, ele conseguiu mais do que a metade dos votos, sendo eleito no primeiro turno. É a regra da casa.

Nas duas eleições, tanto para o Senado como para a Câmara Federal, os parlamentares de oposição acusam o governo Jair Messias Bolsonaro, sem partido, de interferir comprando votos com liberação de emendas.





Biografia do novo presidente do Senado



Rodrigo Pacheco tem 44 anos e está no primeiro mandato como senador. É advogado e já foi deputado federal. Na Câmara, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, entre 2017 e 2018.

Nascido em Porto Velho (RO), mudou-se ainda criança para a cidade de Passos (MG), onde cresceu. Depois começou a carreira de advogado em Belo Horizonte. Formado pela PUC de Minas Gerais, é especialista em direito penal econômico e atuou na área criminalista até 2016.

Fonte: Agência Câmara de Notícias