O Instituto Global Attitude seleciona participantes brasileiros para participar do Youth 20 (Y20), evento que reúne delegados da União Europeia e dos 19 países com as maiores economias do mundo.

Nesta edição, sob os temas “Inovação, Futuro do Trabalho e Digitalização”, “Inclusão” e “Sustentabilidade, Mudança Climática e Meio Ambiente”, os jovens selecionados vão representar seus países no debate de temáticas internacionais.

Neste ano, o evento vai ser realizado via transmissão on-line a partir de Milão, na Itália, no fim de julho. Cada participante será alocado para debater um dos três temas do Y20 deste ano.

Na ocasião, os participantes escolhidos para o evento vão ter a oportunidade de discutir questões globais e propor soluções a líderes mundiais. Além disso, os resultados da reunião serão expostos aos líderes do G20, evento que sucede o Y20.

Os interessados precisam realizar inscrição até 14 de fevereiro no endereço Y20 - Itália, e devem atender aos seguintes requisitos: ter entre 18 e 30 anos; ser fluente em inglês (fala, leitura e escrita); explicar a motivação para a inscrição e sugerir um artigo a ser desenvolvido durante a preparação para o evento.

A seleção dos participantes brasileiros será feita por meio do programa Diplomacia Civil, para a cúpula do Y20, que deverá escolher três jovens, sendo que uma das vagas será destinada a um membro das organizações da sociedade civil participante do Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE).

Serão levadas em consideração participações em fóruns e cúpulas globais anteriores, formação acadêmica e compromissos em projetos concretos de voluntariado ou experiência de trabalho.