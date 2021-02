Suspeito confessa participação em latrocínio ocorrido em Serra do Mel

O sargento PM Alex, comandante do Destacamento da Polícia Militar na Serra do Mel/RN, anuncia que prendeu um dos assaltantes que matou o agricultor Antônio Damião Galdino, de 57 anos, por volta das 22 horas desta quarta-feira, 3, na Vila Paraná.

Veja mais: Quadrilha de assaltantes mata agricultor de 57 anos na Serra do Mel

O suspeito, identificado como Ricardo Junior, foi encontrado caminhando na rodovia de acesso ao município de Carnaubais.

Os moradores perceberam, desconfiaram e avisaram a PM, que foi ao local e o prendeu. Na delegacia, ele confessou que dirigia o carro roubado usado no latrocínio.

Ainda na Serra do Mel, o suspeito preso também apontou os nomes dos outros 3 envolvidos no crime. Os policiais continuam em diligência na Serra do Mel para localizá-los e prendê-los. Ricardo foi apresentado na Delegacia de Homicídios de Mossoró para autuação em flagrante.

Em vídeo gravado por José Nilson Ferreira, do Blog Passando na Hora, o sargento Alex diz que o caso agora fica com a Polícia Civil de Mossoró e que vão continuar nas buscas pelos demais assaltantes que mataram o agricultor Antônio Damião Galdino.