TRE emite parecer pela aprovação das contas de campanha de Allyson

A equipe técnica da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte emitiu, nesta segunda-feira (8), parecer técnico pela aprovação das contas de campanha do então candidato e hoje prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (Solidariedade).

A aprovação das contas da campanha do prefeito Allyson Bezerra significa que todos os atos da campanha foram realizados em conformidade com a legislação eleitoral, inclusive, no tocante aos gastos.

"O parecer final do corpo técnico da Justiça Eleitoral foi no sentido de aprovar as contas de campanha do prefeito Allyson. Nossa expectativa é que o Ministério Público e o juiz sigam a orientação do corpo técnico e aprovem as contas, que foram todas prestadas dentro da licitude e da legalidade, observando todas as regras eleitorais", declarou o advogado Caio Vitor Barbosa.