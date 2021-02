O prefeito Artur Vale e os vereadores Luara Fagundes (presidente da Câmara), Edjunior Dener Pio, Carlinhos do Horizonte e Adonias Melo conversaram com o subsecretário de segurança pública Osmir Monte e com o comandante geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ocasião que assinaram convênios para reforçar a segurança em Governador Dix Sept Rosado, na cidade e também na zona rural

O prefeito Artur Vale e os vereadores Luara Fagundes (presidente da Câmara), Edjunior Dener Pio, Carlinhos do Horizonte e Adonias Melo, bateram na porta do Governo do Estado pedindo por reforço na segurança pública do município de Governador Dix Sept Rosado.

A reunião aconteceu dia 4 da semana passada, na Governadoria, em Natal. Na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, foram recebidos pelo secretário adjunto Osmir Monte e o comandante geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, coronel PM Alarico Azevedo.

O prefeito Artur Vale e o subsecretário, mediante acordo entre as partes, assinaram convênio para reforçar a segurança do município, seja com aumento do efetivo fixo, seja com a realização de patrulhas na região pelo GTO e Força Tática.

Antes de bater na porta do Governo do Estado, o prefeito Artur Vale esteve com o comandante do II Batalhão de Policia Militar, o tenente coronel João Carlos Augusto de Sousa, de Mossoró, buscando meios para reforçar a segurança na cidade e na zona rural.

Na ocasião, o tenente coronel Carlos Sousa antecipou ao gestor de Governador Dix Sept Rosado está determinando para o GtO e a Força Tática para atuar no município, em especial nas comunidades rurais onde assaltantes tem promovido ataques as famílias.

O prefeito Artur Vale, acompanhado com a presidente da Câmara Luara Fagundes, disse que está preocupado com o avanço da violência e que vai adotar todas as medidas que estiver ao seu alcance para combater. O primeiro passo é procurar o Governo do Estado. Feito.

O segundo passo é contar com o apoio da própria população no apoio ao trabalho dos policiais. “Solicitamos as medidas cabíveis e assinamos um convênio para termos uma resposta rápida e eficaz que possa nos devolver a tranquilidade”, finaliza o prefeito.

Governador Dix Sept Rosado – O município de Governador Diz Sept Rosado tem cerca de 14 mil habitantes. Está localizado geograficamente entre os municípios de Mossoró e Caraúbas, tendo como limites também Upanema e Felipe Guerra. Boa parte da população mora na zona rural, que compreende entre estas cidades e são exatamente estes moradores que sofrem com os ataques constantes de assaltantes em suas residências.