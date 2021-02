Força-tarefa da Lava Jato gastou R$ 7,5 milhões em diárias e passagens

O Senador Jean e a bancada do PT no Senado solicitaram, nesta segunda-feira (8), que o Tribunal de Contas da União investigue os gastos milionários da operação Lava Jato com diárias e passagens.

Uma reportagem veiculada pelo Poder 360, na quinta-feira (4), mostrou que a força-tarefa da Operação Lava Jato gastou R$ 7,5 milhões em diárias e passagens ao longo dos 7 anos. Um grupo de apenas 5 procuradores recebeu mais de R$ 3,8 milhões no período. Ao todo foram pagas 5.864 diárias.

“Os princípios da administração pública têm que ser obedecidos por todos os entes públicos. Infelizmente, acho que os princípios da moralidade e economicidade foram excluídos da lista dos procuradores, que passaram anos se deslocando pelo país afora, sem se mudar definitivamente para a cidade em que estavam trabalhando”, afirma o senador Jean (PT-RN), líder da minoria no Senado.

“Precisamos conhecer melhor a aplicação desses recursos públicos pela força-tarefa da Operação Lava-Jato”, completou.

Além de viagens nacionais, foram feitas 49 idas ao exterior- EUA, França e Suíça foram os principais destinos do grupo.

Até 2020, a força-tarefa fez 2.585 deslocamentos nacionais e internacionais. Todas as informações obtidas pelo Portal 360 foram adquiridas via Lei de Acesso à Informação.