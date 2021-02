Prefeito anuncia mutirão de cirurgias a partir de março, em Mossoró

Na leitura da sua primeira mensagem anual à Câmara Municipal, nesta terça-feira (9), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, anunciou um mutirão de cirurgias eletivas.

O trabalho, segundo ele, começará no início de março, através de parcerias e contratação de prestadores de serviços. O chefe do Execuivo lamentou a espera por cirurgias.

“É inaceitável que na terra de Santa Luzia, a protetora dos olhos, mais de duas mil pessoas estejam agora em casa, perdendo a visão pela falta de cirurgia de catarata”, disse o prefeito.

Ele acrescentou que o mutirão começará pelas cirurgias oftalmológicas e continuará com outras especialidades, como ginecológicas.

As cirurgias serão viabilizadas, conforme o prefeito, em novo modelo de contratação. Lembrou que Mossoró deu o primeiro passo no final de janeiro, quando a Prefeitura publicou edital para credenciamento de empresas na área médica. Segundo ele, em breve a gestão anunciará informações mais detalhadas desse programa.

FUNCIONALISMO

Allyson Bezerra reiterou pagamento em dia dos servidores públicos, diretos e terceirizados. Esta categoria começou a receber o pagamento de janeiro.

“Em breve, anunciaremos cronograma de pagamento dos salários atrasados dos servidores e dos terceirizados”, assegura, ao lembrar já haver o calendário de 2021.

INFRAESTRUTURA

Na mensagem, o chefe do Executivo também anunciou o programa Asfalto no Bairro, um investimento superior a R$ 20 milhões. A iniciativa levará asfalto aos bairros mais simples e periféricos.

“Vai ser por meio desse programa que vamos asfaltar ruas de maior fluxo, por onde vão circular os ônibus do transporte público”, complementa.

Ao continuar sobre mobilidade urbana, assegurou aumento da frota de ônibus e lançamento da campanha Menos Multa, Mais Educação, para educar no trânsito e conscientizar mais os condutores e pedestres sobre direitos e deveres.

REFORÇO NA SEGURANÇA

Na segurança pública, o prefeito garantiu, até o final do ano, aumentar em 250% o total de viaturas da Guarda Municipal nas ruas e implantar a Ronda Rural, para atender a zona rural.

Também anunciou que, ainda este ano, parte da corporação será armada e auxiliada por videomonitoramento para reforçar a segurança em Mossoró.

BALANÇO

O prefeito anunciou ainda, na mensagem ao Legislativo, outras ações. Também contextualizou as dificuldades encontradas na Prefeitura, como dívida de R$ 875 milhões, e fez um balanço dos primeiros 40 dias de gestão, ao destacar resultados em saúde, agricultura, segurança, emprego e renda, entre outras áreas.

Ao final do discurso, propôs união por Mossoró. “Convido todos a um pacto por Mossoró, com novos conceitos e práticas – uma nova forma de fazer política. A boa política, com o povo e para o povo. Vamos juntos nessa missão de transformar Mossoró. Chegou a vez do povo. O futuro já começou. E depende de cada um de nós”, conclamou.