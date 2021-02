SET-RN apreende mais de R$ 110 mil em mercadorias sem documentação

As apreensões aconteceram em centros dos Correios em Mossoró, Natal e Parnamirim, além de diversas transportadoras com bases nessas regiões. No total, foram apreendidos 43 volumes de mercadorias, entre artigos eletroeletrônicos (R$ 31 mil), brinquedos (R$ 26 mil), aparelhos celulares (R$ 21 mil), confecções (R$ 17 mil) e outros produtos, que seriam distribuídos de forma irregular.