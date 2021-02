Lawrence pede prédio do Estado para instalar a Câmara de Mossoró

Pedido do presidente da Câmara Lawrence Amorim a governadora Fátima Bezerra objetiva reduzir os custos com alugueis acima de 30 mil mês por pelo prédio na Rua Idalino de Oliveira, no Centro de Mossoró. Este prédio não reúne as condições adequadas para o funcionamento do Poder Legislativo. O legislador, acompanhado da colega Larissa Rosado, estiveram com o presidente da Assembléia, momento que buscaram parceria para o uso de sistemas e assim reduzir os custos.

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Lawrence Amorim (SD) e a vereadora Larissa Rosado (PSDB) estiveram reunidos com a governadora Fátima Bezerra (PT) e com o secretário chefe do gabinete civil, Raimundo Alves, na tarde desta quinta-feira, 11, para discutir a possibilidade a sessão de um prédio público para o Poder Legislativo mossoroense.

A finalidade é transferir a Câmara Municipal de Mossoró para um prédio pertencente ao Estado, que esteja desocupado. Atualmente, o edifício do Poder Legislativo de Mossoró, localizado na Rua Idalino de Oliveira, no Centro, é alugado.

“Pagamos alto para mantermos a sede da Câmara de Mossoró. Com a cessão de um prédio público para ser a nova sede, economizaremos recursos públicos que poderão ser empregados em outras áreas”, afirmou Lawrence Amorim.

O parlamentar apresentou algumas sugestões de prédios em Mossoró, que serão analisados pela equipe técnica do Governo do Estado. “Em breve teremos outros encontros, inclusive da governadora com os outros vereadores e vereadoras”, completou Lawrence.

O presidente da Câmara, vereador Lawrence Amorim (SD) participou de uma audiência, na manhã desta quinta-feira, 11, com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB). A vereadora Larissa Rosado (PSDB) também participou da reunião.

Na ocasião, Lawrence Amorim assinou um termo de cooperação entre a Câmara e a Assembleia, para a utilização do Sistema Legis. “Firmamos a parceria para levar o Sistema Legis, que é premiado e reconhecido nacionalmente pela qualidade, para o setor de RH da Câmara Municipal. Isto vai modernizar a gestão sem gerar custos”, explicou.

A vereadora Larissa Rosado (PSDB) ressaltou a importância do acordo entre Câmara e Assembleia como forma de economizar sem perder a qualidade nos serviços. “O presidente Lawrence fez uma reunião recentemente para detalhar os gastos que a Câmara Municipal de Mossoró teve no mês de janeiro. Sabemos que a Câmara passa por redução de gastos por causa da diminuição dos repasses do município. O Sistema Legis vai melhorar a gestão sem gerar novas despesas”, explicou.

De acordo com o presidente da Câmara, outras colaborações entre as duas Casas Legislativas devem surgir. “A Assembleia Legislativa possui projetos interessantes que podem beneficiar o Poder Legislativo mossoroense, como a Escola Legislativa, por exemplo. Temos interesse em estender esta cooperação para outros setores”, afirmou.