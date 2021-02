Decreto proíbe acesso de carros de som, trios e paredões em Tibau

A prefeitura de Tibau emitiu um novo decreto nesta sexta-feira (12), intensificando as medidas de fiscalização de aglomerações relativas aos festejos de carnaval.

No início da semana, Lidiane Marques (PSDB) já havia sancionado um decreto estabelecendo os pontos facultativos no município para os dias 15 e 16, segunda e terça-feira, respectivamente, mas proibidos eventos alusivos à folia de momo.

No novo decreto, a prefeita estabelece a instalação de barreiras sanitárias fixas e móveis, no período de 13 a 17 de fevereiro, objetivando o aumento da fiscalização dos veículos que tentarem acessar a cidade no período.



Dentre outras medidas, o texto estabelece que veículos particulares só poderão entrar em Tibau caso seus ocupantes estejam fazendo uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel 70%.

Também fica proibido o acesso ao município de carros de som, mini trios e trios e de paredões de som, que estimulem a aglomeração de pessoas.

Veja o decreto na íntegra AQUI.