Começa a chover forte no Alto Sertão da Paraíba e parte do RN

Na região do Seridó, segundo Emídio Gonçalves, coordenador do centro de apoio ao comitê da bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piramhas-Açu, a chuva acumulou 140 mm em São João do Sabugi. Os pequenos açudes nesta região acumularam bastante água. O Açude do Assentamento Sacramento começou a transbordar.

A noite desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, fica marcado como o início da temporada de inverno para parte da região Seridó e o Alto Sertão da Paraíba, mesma região que tem 33 cidades com alertas de chuvas fortes para esta terça-feira, 16.

Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) informa que foram registradas fortes chuvas entre a noite de segunda-feira (15) e manhã desta terça-feira (16).





Em Belém do Brejo do Cruz foram (28,0 mm), Bom Sucesso (32,5 mm), Brejo dos Santos (53,0 mm), Catolé do Rocha (41,6 mm), Jericó (170,0 mm), Mato Grosso (123,5 mm), Riacho dos Cavalos (136,6 mm) e São Bento (156,0 mm).

Em Jericó, o Açude Carneiro, o maior da região, com capacidade para armazenar até 31 milhões de metros cúbicos de água, subiu 57 centímetros. O reservatório está com 18.189.660 de m³ de água, o que corresponde a 58,14% do volume total.

A chuva também avançou na região de Patu, Alexandria, Marcelino Vieira, Major Sales e São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, mas não com a mesma intensidade.

A região de Mossoró, que engloba também as cidades vizinhas, choveu pouco no início da manhã. Em Grossos e Areia Branca, teve registro de chuvas mais fortes.

Os meteorologistas estão prevendo uma boa temporada de inverno em 2021. O sertanejo espera algo melhor. Eles acreditam que haverá uma temporada de até 12 anos de inverno.

A expectativa das autoridades é ter anos de chuvas, para encher os principais reservatórios de água doce, responsáveis pelo abastecimento das cidades.

A Barragem de Pau dos Ferros está praticamente seca. A Barragem de Santa Cruz, em Apodi, tem menos da metade. O mesmo com relação a Barragem de Umari, em Upanema.

O principal reservatório do Rio Grande do Norte, a Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, com paredão em Itajá, também está com menos da metade.

Estes reservatório abastece mais de 40 cidades, inclusive Mossoró, e é responsável também pelo abastecimento de uma área irrigada de aproximadamente 30 mil hectares. Com as chuvas fortes no Alto Sertão da Paraíba, espera-se que o sistema Mãe D'agua Coremas