Deputado bolsonarista ofende ministros do STF e é preso em flagrante pela PF

A determinação da prisão, que aconteceu por volta de meia noite, foi assinada pelo ministro Alexandre Morais, que deve submeter sua decisão ao plenário do STF nesta quarta-feira, 17. A prisão do deputado Daniel Silveira deve ser submetida ao plenário da Câmara dos Deputados, que podem revogar ou não

O ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Estado do Rio de Janeiro.

A prisão aconteceu por volta de meia noite desta terça-feira, 16. Foi motivada pelos ataques do deputado federal em vídeo gravado à tarde com ofensas aos ministros do STF.

Daniel Silveira é alvo de dois inquéritos no STF: um investiga atos antidemocráticos e outro, fake news. O ministro Alexandre de Morais é relator dos dois.

Daniel Silveira foi preso na região Serrana de Petrópolis, do Estado do Rio de Janeiro e conduzido a Superintendência da Polícia Federal na capital do Rio de Janeiro.

Alexandre de Morais também determinou que o Youtube retirasse o vídeo com as ofensas aos ministros da corte suprema do ar, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

Além de ofensas, Daniel Silveira acusou Gilmar Mendes de vender sentenças e sugere, em mais de uma ocasião, dá uma surra em Edson Fachin, principal alvo de seus palavrões.

O deputado afirma no vídeo que o ministro Edson Fachin é “moleque, mimado, mau caráter, marginal da lei”. Acrescenta que é “vagabundo, cretino e canalha, a nata da bosta do STF”.

Não teria sido exatamente estes ataques que teria dando subsídios para o ministro Alexandre de Morais mandar prendê-lo. O que motivou a prisão, é que ele continua praticando o crime.

Daniel Silveira já é investigado no STF por crimes de ofensas, por publicar e patrocinar a veiculação de notícias falsas e principalmente por atos antidemocráticos.

Ao ser abordado pela PF, Silveira, ainda no apartamento, gravou mais um vídeo, onde desafia o ministros do STF: “Você está entrando numa queda de braço que não pode vencer”.

Apesar de tudo, a decisão do ministro Alexandre de Morais é liminar e deve ser submetida ainda nesta quarta-feira, 17, aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal.

A prisão de Daniel Silveira deve passar também pela Câmara dos Deputados. O presidente da casa, Artur Lira (PP-AL), deve colocar em votação para homologar ou não a prisão.

O que motivou o deputado bolsonalista Daniel Silveira a atacar o STF?

Existe duas versões.

A primeira é que ele estaria tomando as dores do embate entre o general Villas Boas, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Villas Boas teria dito num livro que em 2018 publicou mensagem no twitter, com conhecimento do alto comando do Exercito, para o STF não soltar Lula. Seria uma espécie de intimidação ao STF. Ainda nesta versão, Daniel Silveira estaria se aproveitando para engrossar as críticas ao STF.

A segunda é que o deputado Bolsonarista estaria apenas criando uma cortina de fumaça para desviar o foco da mídia nacional e internacional sobre o escândalo do oxigênio na Amazonia e, assim, a população não faria movimento para derrubar o governo Bolsonaro, que soube com antecedência que o oxigênio iria faltar e, ao invés de enviar usinas de oxigênio, enviou 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina.