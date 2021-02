Detran-RN orienta sobre desconto para pagamento da cota única do IPVA

De acordo com a Secretaria Estadual de Tributação (SET) do Rio Grande do Norte, a promoção é válida até o dia 12 de março para veículos terrestres de placa final 1 e 2. O benefício também é estendido para veículos aquáticos e aéreos, cujo prazo também é 12 de março.

Os potiguares que efetuarem o pagamento em cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021, receberão 5% de desconto. Pensando nisso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Norte firmou parceria com a fintech pernambucana Flexpag, disponibilizando para a população o serviço MaisBoleto.

A solução viabiliza pagamento do valor total da taxa em até três cartões de crédito de qualquer bandeira. A iniciativa tem o objetivo de ajudar os consumidores a ficar em dia com o IPVA sem comprometer o orçamento financeiro familiar.

De acordo com a Secretaria Estadual de Tributação (SET) do Rio Grande do Norte, a promoção é válida até o dia 12 de março para veículos terrestres de placa final 1 e 2. O benefício também é estendido para veículos aquáticos e aéreos, cujo prazo também é 12 de março. Para os proprietários de veículos com placa final 3, 4 e 5, o pagamento da cota única deve ser feito até dia 13 de abril. Já para veículos com placa final 6, 7 e 8, a data limite é 13 de maio. Para placas com final 9 e 0, o prazo é 15 de junho.

Os valores do IPVA são calculados com base nos preços dos veículos obtidos mediante pesquisa aplicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

MaisBoleto

Para utilizar o MaisBoleto, basta se dirigir a um dos estandes Flexpag nas sedes do Detran-RN em Natal, Pau dos Ferros (Natal) e Mossoró ou em um dos quiosques MaisBoleto. Para consultar os endereços dos quiosques, acesse www.site.maisboleto.com.br/onde-estamos. No local, os atendentes vão usar o número da placa do veículo e do CPF do proprietário para mapear os débitos em aberto. Os dados são absorvidos pelo sistema que gera uma nova guia de pagamento a ser quitada com qualquer cartão de crédito.