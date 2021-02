Os 5 melhores jogadores de futebol mais bem pagos em 2020

Lionel Messiah lidera essas classificações há vários anos. Hoje ele é o jogador de futebol mais bem pago do mundo. A pandemia, o cancelamento de jogos e torneios completos não afetaram a receita de Lionel. Seu lucro em 2020 permaneceu o mesmo do ano passado.

O futebol não é apenas um espetáculo fascinante, mas também uma atividade muito lucrativa. Isso se aplica a torcedores e jogadores de futebol. Os jogadores de futebol ganham dinheiro jogando em um campo real. E enquanto seus fãs ganham em apostas de no máximo algumas centenas de dólares, os jogadores recebem 100 vezes mais royalties (mínimo). E quanto melhor um jogador de futebol joga, mais ele ganha. Os jogadores mais bem pagos em 2020 serão discutidos no artigo.

1. Lionel Messi

Renda anual - $ 126 milhões

Lionel Messiah lidera essas classificações há vários anos. Hoje ele é o jogador de futebol mais bem pago do mundo. A pandemia, o cancelamento de jogos e torneios completos não afetaram a receita de Lionel. Seu lucro em 2020 permaneceu o mesmo do ano passado.

Curiosidade: devido à pandemia, o Barcelona (do qual Lionel é jogador) perdeu mais de 120 milhões de euros.

Dos 126 milhões, apenas 92 milhões foram pagos por Messi pelo clube de futebol. Os 34 milhões restantes, o jogador de futebol ganhou por meio de integrações de publicidade, investimentos, etc.

2. Cristiano Ronaldo

Renda anual - $ 117 milhões

Cristiano Ronaldo ficou em segundo lugar no ranking dos jogadores de futebol mais pagos em 2020 por uma pequena margem. Ao mesmo tempo, quando comparado com 2019, sua renda aumentou 15% (apesar do coronavírus). Do total, o salário do jogador era de 70 milhões e as outras receitas (principalmente publicidade) eram 47.

O crescimento do lucro de Cristiano pode ser atribuído ao seu desempenho em 2020. A Juventus, pela qual Ronaldo jogou, sagrou-se campeã da Itália. E o próprio jogador de futebol marcou 28 gols pelo clube. Recentemente, foi noticiado que o português pretendia mudar-se com a família para França e ingressar no clube do PSG. O próprio Cristiano afirma que pretende jogar com a Juventus por pelo menos um ano. Ele também planeja se tornar o melhor atacante de todos os jogos europeus.

3. Neymar

Renda anual - $ 96 milhões

Neymar é considerado um dos jogadores mais polêmicos do Paris-Saint-Germain. No início de sua carreira, previa-se que ele se desenvolveria rapidamente. Mas os contratempos em campo, assim como as travessuras de Neymar fora de campo, deixaram torcedores e especialistas em futebol em dúvida sobre suas possíveis conquistas. Apesar disso, o jogador (como antes) possui o título de um dos jogadores de futebol mais bem pagos. Mas, ao contrário de Ronaldo e Messi, a renda do grevista do PSG em 2020 ainda foi afetada negativamente pela pandemia e diminuiu 9%. A maior parte do lucro anual de Neymar vem de seu salário no clube (US $ 78 milhões).

4. Kylian Mbappe

Renda anual - $ 42 milhões

A confiante 4ª linha da classificação dos jogadores de futebol mais bem-sucedidos (do ponto de vista financeiro) é ocupada pela estrela em ascensão do PSG - Kilian Mbappe. Seu salário em 2020 foi de US $ 28 milhões. O atacante recebeu outros 14 milhões de publicidade e de outras fontes. No total, a receita superou a do ano passado (2019) em 5,4 milhões.

Não apenas bem pago, mas também promissor

Segundo especialistas, a receita de Mbappe só vai crescer. Já nos seus 22 anos incompletos, ele marcou 12 gols a mais que Messi e 76 gols a mais que Ronaldo (se levarmos em consideração os indicadores de jogadores de futebol da mesma idade).

Apesar do baixo rendimento (em comparação com outros representantes do rating), Kilian é considerado o jogador de futebol mais caro. Seu preço de transferência é de 180 milhões de euros. Para efeito de comparação, o custo do Neymar é de 128 milhões de euros. Portanto, é provável que após a conclusão do contrato com o PSG (em 2022), o salário do jogador aumente em pelo menos dois. Ao mesmo tempo, ainda não se sabe se Mbappe continuará jogando pelo Paris-Saint-Germain ou se aceitará uma oferta de outro clube.

5. Mohammed Salah

Renda anual - $ 37 milhões

Completando os cinco jogadores de futebol mais bem pagos está Mohammed Salah, do Liverpool. Em comparação com 2019, seu lucro aumentou em US $ 11 milhões. Ao mesmo tempo, recebeu 24 milhões por jogar no clube e 13 pela participação em campanhas publicitárias.

2020 foi marcado para Mohammed não só com um aumento de renda, mas também com um bom jogo. Ele ajudou os britânicos a vencerem a Premier League inglesa (pela primeira vez em 30 anos) e também se tornou o embaixador da ONU. Como parte deste último programa, o jogador de futebol participou ativamente na ajuda ao Egito (de onde ele é). As doações do atacante de Liverpool foram para as necessidades municipais e equipamentos para o treinamento de refugiados.

Os jogadores do Manchester United (Paul Pogba - 6º lugar, David de Gea - 10º lugar), Barcelona (Antoine Griezmann - 7º lugar), não entraram no TOP-5, mas assumiram com confiança suas posições no TOP-10 bem pago jogadores de futebol, Real Madrid (Gareth Bale - 8º) e Bayern (Robert Lewandowski - 9º). Curiosamente, o último jogador de futebol em 2019 nem sequer afirmou estar entre os 20 jogadores mais pagos. E levou apenas um ano para entrar no top ten, ultrapassando Sergio Ramos, Luis Suarez e outros rivais sérios.