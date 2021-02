Governador: Produtores da cal buscam legalizar produção junto ao IDEMA

O deputado Sousa, do PSB, defende que sejam empregados novas tecnologias na produção de cal, em Governador Dix Sept Rosado, que é considerado um dos melhores do Brasil, no município de Governador Dix Sept Rosado. Para ele, os pequenos produtores precisam de ajuda para fazer estas adequações na produção e que para isso aconteça é preciso investimento.

O Idema, representado pelos diretor-geral, Leon Aguiar, diretor técnico, Werner Farkatt e técnicos do Posto Avançado de Mossoró, participou nesta sexta-feira (19), no município Governador de Dix-Sept Rosado, de uma reunião com empreendedores artesanais da produção de Cal, da região. O objetivo do encontro foi discutir a regularização das Caieiras não-industriais.

O deputado Sousa, do PSB, defende que sejam empregados novas tecnologias na produção de cal, que é considerado um dos melhores do Brasil, no município de Governador Dix Sept Rosado. Para ele, os pequenos produtores precisam de ajuda para fazer estas adequações na produção e que para isso aconteça é preciso investimento.

As pequenas empresas da Região Oeste estão em busca de adequar as atividades, e conquistar o licenciamento ambiental. O cal é fundamental na indústria e principalmente para a economia do município. Atualmente, para produzir a cal, é necessário extrair a pedra do subsolo e transportar para caieiras, onde é feito o cozimento da pedra.

Para o cozimento, é preciso lenha. Aí vem outra questão. De onde extrair lenha, que tipo de lenha é permitido extraído para queima de caieira? Existe as espécies exóticas, copa de cajueiros, que é permitido, mas tem também a madeira da mata nativa, que a legislação não permite extrair. É crime ambiental grave. Resta aos produtores, buscar outras alternativas de cozimento da pedra.

Em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pelos produtores, as adequações ainda não foram efetivadas. Um dos principais investimentos que precisam ser feitos trata-se da adequações dos fornos de maneira a atender as exigências ambientais e modernizar o processo produtivo.

A extração da Rocha Calcário e seu beneficiamento para a produção da Cal é uma das principais atividades econômicas do município. A reunião uniu diversos atores ligados à cadeia produtiva da mineração.

Na ocasião, o Idema apontou a importância do licenciamento para a manutenção da atividade de extração de minério.

"A ordem da governadora Fátima Bezerra é buscar o desenvolvimento para os pequenos e os grandes empreendedores. E claro que nos colocamos à disposição para orientar a todos e também iniciarmos o processo de revisão das pequenas empresas já licenciadas. É muito significativo a união de esforços dos entes aqui presentes para encontrarmos uma melhor forma de contemplar os produtores locais", destacou o diretor-geral, Leon Aguiar.

Durante o encontro, o representante da Assembleia Legislativa, Deputado Souza (PSB), ressaltou o papel econômico das Caieiras Artesanais para a localidade. "De nossa parte vamos nos empenhar, cada vez mais, para encontrar soluções a fim de contribuir com os investimentos em tecnologia e a necessária adequação dos pequenos produtores", apontou.

Além dos integrantes da equipe técnica do Idema e do Deputado Estadual Souza, o encontro contou com a presença de produtores locais, representantes do SEBRAE, da empresa de mineração Ouro Branco, da Prefeitura e Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado.