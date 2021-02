A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está trabalhando no conserto do poço que abastece a cidade de Governador Dix-Sept Rosado.

De acordo com a Companhia, o equipamento apresentou um problema elétrico neste sábado (20).

A previsão da Caern é que o serviço seja concluído até a noite desta terça-feira (23), quando o fornecimento de água para a cidade será retomado. Após o conserto, o prazo para que todos os imóveis estejam plenamente abastecidos é de até 48h.