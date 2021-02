LabSis registra 10 tremores de terra no município de Caraúbas

A cidade de Caraúbas, no médio oeste do Rio Grande do Norte, registrou cerca de 10 tremores de terra ocorridos entre o final da tarde do sábado (20) e as primeiras horas desta segunda-feira (22).

Os fenômenos foram sentidos em diversas localidades do município e registrados pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis).

De acordo com o Laboratório, o primeiro tremor foi registrado por volta das 16h18 do sábado, com magnitude preliminar de 2.3 mR.

O último aconteceu por volta das 2h15 desta segunda-feira (22), este com 1.9 mR de magnitude. O mais forte ocorreu por volta das 10h33 do domingo (21), atingindo 2.5.

Segundo informações dos próprios moradores do município, várias pessoas chegaram a sentir os eventos do domingo (21).

Todas as informações já foram repassadas para o coordenador da Defesa Civil do município.

O Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado do Rio Grande do Norte e também da região Nordeste do país.