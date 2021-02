Avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford chega ao Brasil amanhã, 23. A aeronave decolou na madrugada de hoje (22) de Mumbai, na Índia. As doses foram produzidas pelo Instituto Serum, parceiro da AstraZeneca na Índia e maior produtor mundial de vacinas. Mesmo prontas, ao chegarem ao Brasil, as vacinas precisarão passar primeiro por Bio-Manguinhos para que possam ser rotuladas antes de serem distribuídas ao Programa Nacional de Imunizações.

FOTO: TÂNIA REGO/AGÊNCIA BRASIL