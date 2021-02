Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado na edição desta terça-feira (23) do DOU, vai obrigar os postos a informar aos consumidores os preços reais e promocionais dos combustíveis. As informações sobre as estimativas de tributos devem estar em painel afixado em local visível e deverá conter o valor médio regional no produtor ou no importador; o preço de referência para o ICMS, o valor das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, dentre outras informações.