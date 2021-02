Toda a cidade de Caraúbas está com o abastecimento de água suspenso, depois que foram furtados os quadros elétricos das Estações de Bombeamento 2 e 3, do sistema de abastecimento local.

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), o crime aconteceu na noite desta segunda-feira (22).

A Companhia informou que já está tomando as providências para recompor as instalações e permitir a retomada do fornecimento.

O prazo para que o serviço seja concluído é quinta-feira (25). Com a conclusão do trabalho, no entanto, é preciso aguardar mais 48 horas até que o sistema esteja completamente normalizado.

A Caern recomenda que a população utilize a água reservada nos imóveis de forma racional, a fim de minimizar os transtornos enquanto aguarda a retomada do abastecimento.