Styvenson aciona MPF para investigar destino de 150 mil em Triunfo Potiguar

O senador Styvenson Valentin, do Podemos, foi informado nesta terça-feira, 23, que os R$ 150 mil que havia destinado para o município de Triunfo Potiguar/RN investir em equipamentos de saúde no ano de 2019 haviam sido desviados de sua finalidade.

O capitão Styvenson Valentin assegurou que vai acionar o Ministério Público Federal para investigar o sumiço dos recursos e ele mesmo vai atrás do dinheiro, que segundo ele, não é propriedade privada da ex-prefeita Maria Lúcia de Azevedo Estevam e, sim, do povo.

O senador tomou conhecimento do fato em seu gabinete, em Brasília, quando a atual prefeita do município, a professora Joana Darc Estevam da Fonseca Silva, o procurou para conseguir emendas individuais para investir na saúde do município de Triunfo Potiguar.

Darquinha, como é conhecida a atual prefeita, disse que os R$ 150 mil foram sacados da conta em dezembro de 2020, após as eleições. Ela mostra que os recursos seriam para comprar uma camioneta a diesel, 4/4 para levar a equipe médica para atender na Serra de João do Vale e no Boqueirão, além de equipamentos para fortalecer a rede municipal de saúde.

O senador Styvenson Valentin disse que a atual gestora não tem culpa do sumiço dos recursos e que vai repor, com outra emenda individual, este ano. Lembrou que a população precisa do atendimento médico e não pode ser prejudicada com atos irresponsáveis de gestores.

Ainda conforme o senador, em vídeo divulgado por ele nas redes sociais, os demais gestores que receberam recursos de seu gabinete ele vai querer a destinação de cada centavo. Para ele, não basta destinar os recursos, tem que prestar contas corretamente de cada centavo.









VÍDEO

Na apresentação do vídeo, o senador mostrou o extrato, onde consta que a ex-prefeita Maria Lúcia saca os recursos da conta. Além do veículo tracionado, estes recursos deveriam ter sido usados para comprar outros equipamentos para a equipe de saúde do município.

O senador Styvenson Valentin destaca que destinou recursos, através de emendas individuais, para todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte, com destaque para saúde. Entretanto, ele disse: “Prefeito que não prestar contas, não terá mais emenda do meu mandato”, diz.





QUASE MEIO BILHÃO

Anualmente, o Governo Federal destina, através dos 11 parlamentares (8 deputados e 3 senadores), cerca de R$ 450 milhões para o Rio Grande do Norte. Os valores maiores são de emendas de bancada, que geralmente são destinados para Natal.