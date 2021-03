Jovem encontrada morta com pés e mãos amarradas é de Apodi

Quanto ao outro corpo, de um homem, encontrado também no sábado, dia 27, com pés e mãos amarradas, além da cabeça decepada, as margens da BR 405, não foi identificado; Se encontra no ITEP, em Mossoró

A mulher encontrada morta ao lado do Aeroporto Dix Sept Rosado, no bairro belo Horizonte, ao meio dia de sábado, 27, em Mossoró, foi identificada pela Polícia Civil. Já o homem, encontrado no mesmo dia com pés e mãos amarrados e também com a cabeça decepada, no Assentamento São Francisco, as margens da BR 405, não foi ainda identificado. O corpo se encontra no ITEP, para onde foi removido para exames.

Quanto ao corpo feminino encontrado ao lado do aeroporto trata-se da jovem apodiense Vanessa Ferreira de Lima Silva, de 21 anos, que residia no bairro Boa Vista, com dois filhos menores. O corpo foi oficialmente identificado no ITEP.

Vanessa, conhecida por Uguinha, costumava sair de casa todos os dias cedo para trabalhar e deixava os filhos com um parente que morava próximo. Neste sábado, ela não apareceu e a pessoa que cuidava dos filhos dela desconfiou. Encontraram os filhos sozinhos dentro de casa.





O corpo Uguinha foi encontrado jogado (desovado) com as mãos e pés amarrados ao lado do muro do Aeroporto Dix Sept Rosado. Os policiais observaram que ela foi morta a tiros. O delegado Roberto Moura, que esteve no local, disse que ela foi morta a tiros e não foi no local.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.