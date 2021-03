Governadores repudiam dados distorcidos divulgados por Bolsonaro

A governadora do RN, Fátima Bezerra, e outros 15 governadores, assinou a nota pública com o Fórum dos Governadores sobre repasses financeiros da União. O documento repudia a utilização pelo Governo Federal, por meio de canais oficiais de comunicação, portanto custeados com dinheiro público, a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais.